Coronavirus: Moldova, sale a 177 il numero dei casi positivi (2)

- Il ministro Dumbraveanu ha inoltre informato che 25 persone ricoverate all'ospedale Toma Ciorba per le malattie infettive sono in condizioni soddisfacenti e potrebbero essere dimesse nei prossimi giorni. "È stato registrato anche il secondo caso di morte causato da COVID-19. Si tratta di una donna che lavora nel sistema medico di emergenza", ha detto il ministro della Salute. Allo stesso tempo, il presidente Igor Dodon ha annunciato che presenterà diverse proposte alla commissione per le situazioni eccezionali. Uno di questi riguarda il test di tutti i medici che si trovano in prima linea, in presenza del virus COVID-19. "Sono circa 10mila persone. Sarà testato anche il personale del ministero dell'Interno, comprese le guardie di frontiera. Anche i moldavi che tornano dall'estero saranno testati per il virus COVID-19, ma dovranno acquistare una polizza assicurativa sanitaria, se non ce l'hanno", ha detto Dodon. (Moc)