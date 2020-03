Coronavirus: accordo Regione Lazio-Ater Roma con Cri per consegne a domicilio a più fragili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi, tutti gli utenti che appartengono alle categorie di cui sopra potranno contattare il call center dedicato di Ater al numero 06 899 199. L’operatore del call center acquisirà le richieste degli utenti, riferite all’acquisto di prodotti alimentari e farmaci, per poi trasmetterle alla Croce rossa italiana, comitato di Roma, che a sua volta si avvarrà dei centri operativi nei vari quadranti della Capitale per il reperimento e la consegna delle merci ordinate. I volontari della Cri, in uniforme, ritireranno i prodotti presso gli esercizi di riferimento mentre per i medicinali potranno essere anche ritirare la ricetta presso lo studio medico o acquisiranno la ricetta elettronica e il codice fiscale del destinatario del farmaco per poi recarsi in farmacia. I medicinali e i prodotti alimentari saranno poi consegnati in busta chiusa all’utente. Prima di procedere all’acquisto, l’operatore Cri incaricato ritirerà presso l’abitazione il denaro necessario alla spesa. Il servizio di consegna è completamente gratuito. Attraverso la consegna a domicilio è inoltre possibile richiedere lo scontrino fiscale “parlante” da utilizzare per le detrazioni fiscali, fornendo ai volontari della Croce rossa la tessera sanitaria o il codice fiscale. (segue) (Com)