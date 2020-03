Siria: coronavirus, russi rafforzano misure di prevenzione nella base aerea di Hmeimim

- L'esercito russo ha rafforzato le misure di sicurezza nella base aerea di Hmeimim in Siria, al fine di prevenire l'infezione da coronavirus del personale. Lo hanno riferito fonti del ministero della Difesa russo al quotidiano "Izvestija". "L'accesso degli stranieri al territorio di base di Hmeimim è chiuso. Tutte le attrezzature che tornano dalle operazioni saranno sanificate. Il personale misura la temperatura tre volte al giorno e viene regolarmente sottoposto a una visita medica", ha dichiarato la fonte. Il personale militare che interagisce con i siriani è sotto un controllo speciale. E' stato creato uno stock di test e un laboratorio per l'elaborazione dei materiali. Nella giornata di ieri, il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, ha dichiarato che non ci sono pazienti con coronavirus nelle forze armate della Federazione russa: sono stati effettuati 3.241 test, tutti risultati negativi. In Siria, secondo i dati ufficiali, sono stati confermati quattro casi di coronavirus. Il coprifuoco è stato imposto dalle 18:00 alle 06:00, il trasporto di massa è stato vietato. (Rum)