Iraq: deputato curdo, “miliardi di dollari di Erbil depositati in banche libanesi a rischio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della regione autonoma del Kurdistan iracheno rischiano di perdere “miliardi di dollari” depositati in banche del Libano a rischio bancarotta. Lo afferma un deputato curdo del blocco Futuro, Sarkawt Shams al Din, che ha riferito di aver inviato una lettera al ministero degli Affari esteri di Baghdad per invitarlo a intensificare gli sforzi diplomatici per recuperare i proventi della vendita di petrolio curdo. “In base alle ultime informazioni che abbiamo ottenuto, tali fondi sono depositati in una banca libanese che è a rischio bancarotta e non possono essere ritirati”, ha affermato il parlamentare iracheno. Secondo Shams Al Din, è necessario che quei fondi vengano utilizzati per pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici della regione curda: “I proventi delle esportazioni di petrolio appartengono al popolo iracheno e il governo regionale non ha il diritto di disporne a proprio piacimento senza le necessarie garanzie legali delle autorità federali”.(Irb)