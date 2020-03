Coronavirus: sette decessi in Burkina Faso, in totale 146 i casi confermati

- Sono sette i decessi confermati in Burkina Faso dall’inizio della pandemia di coronavirus. È quanto reso noto dall’ufficio di coordinamento nazionale per la risposta alla pandemia nel suo ultimo aggiornamento, secondo cui dieci persone risultano al momento guarite. Con 32 casi confermati nelle ultime 24 ore, è salito invece a 146 il numero complessivo dei casi confermati. Per fronteggiare l’emergenza, nella capitale Ouagadougou è stato istituito un secondo centro operativo per la cura dei casi di Covid-19. (Res)