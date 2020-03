Coronavirus: Oms, metà dei paesi africani possono ancora contenere pandemia

- Circa la metà dei paesi dell'Africa sub-sahariana hanno ancora la possibilità di contenere la diffusione della pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’Africa, Matshidiso Moeti, nel corso di una teleconferenza con i media. “Si sta registrando un'evoluzione drammatica. I paesi devono lavorare sul contenimento ma nel frattempo prepararsi ad una possibile, più ampia espansione del virus”, ha detto Moeti, il quale ha invitato i governi di tutta la regione ad investire i loro sforzi per rintracciare “in modo aggressivo” tutte le persone che sono entrate in contatto con casi di contagio importati, al fine di isolarli e impedire la trasmissione della malattia a livello locale. Lo sforzo, ha aggiunto il rappresentante Oms, deve essere accompagnato da campagne di educazione pubblica per garantire che le persone mantengano le distanze fisiche, il che potrebbe aiutare a limitare la diffusione del virus e dovrebbe integrare altre misure messe in atto come la sospensione dei voli passeggeri. “Abbiamo ancora una finestra che tuttavia si restringe ogni giorno che passa, come ci mostrano i dati sulla diffusione geografica in un numero sempre crescente di più paesi”, ha aggiunto Moeti. (segue) (Res)