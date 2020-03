Coronavirus: Oms, metà dei paesi africani possono ancora contenere pandemia (2)

- Il direttore del Centro africano per il controllo delle malattie (Africa Cdc), John Nkengasong, ha da parte sua invitato i governi africani a impegnarsi con i paesi più avanzati per ottenere forniture vitali come respiratori e ventilatori nel caso in cui i tassi di contagio nel continente peggiorino. In tal senso, ha aggiunto Nkengasong, i paesi africani più avanzati come il Sudafrica, l'Egitto e il Marocco dovrebbero essere utilizzati per produrre tali apparecchiature se necessario. Secondo le ultime stime della piattaforma Covid19-Africa, il numero complessivo dei contagi confermati di coronavirus in Africa è salito a 3.350, con 94 morti e 172 guariti. (Res)