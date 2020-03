Coronavirus: Patuanelli, pericolosa mancata adozione Eurobond, Europa agisca come comunità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dunque bene la sospensione del Patto di stabilità, bene il programma Bce che la trasforma di fatto in un prestatore d’ultima istanza; ma sarebbe pericolosissima per il sistema Paese la mancata adozione di veri Eurobond o strumenti di condivisione di debiti e rischi a livello comunitario. Questo virus - avverte Patuanelli -, non conosce confini, non valuta i bilanci e non premia i 'presunti virtuosi' dell’Eurozona. Dunque lasciamo da parte i campanilismi, le superiorità morali ed economiche - che peraltro non esistono né sono mai esistite - tra Nord e Sud Europa, e affrontiamo questa emergenza come una vera comunità". (Rin)