India: la banca centrale taglia i tassi di interesse (2)

- Riguardo all’economia globale – riferisce il comunicato dell’Rbi – il Comitato ha osservato che, rispetto alla riunione precedente (4-6 febbraio), l’attività economica si è quasi arrestata per effetto delle misure di blocco delle attività, dei servizi e degli spostamenti non essenziali in molti paesi colpiti dall’emergenza sanitaria. Le prospettive ora sono fortemente dipendenti dall’intensità, dalla diffusione e dalla durata della pandemia e vi è una crescente probabilità di recessione. I mercati finanziari sono diventati altamente volatili da gennaio. Nelle economie avanzate i rendimenti dei titoli di Stato sono ai minimi. Nelle economie emergenti le valute stanno subendo un forte deprezzamento. I disaccordi tra i principali produttori di petrolio sui tagli alla produzione hanno innescato ritorsioni sul lato dell’offerta e una guerra dei prezzi che ha fatto precipitare la quotazione del Brent, benchmark internazionale, al minimo di 25 dollari al barile il 18 marzo. (segue) (Inn)