India: la banca centrale taglia i tassi di interesse (3)

- Per quanto riguarda l’economia indiana, le stime dell’Ufficio nazionale di statistica sul prodotto interno lordo reale, del 4,7 per cento nel quarto trimestre del 2019-20 (da aprile 2019 a marzo 2020) e del cinque nell’intero anno fiscale, sono a rischio a causa dell’impatto della pandemia sull’economia. Gli indicatori suggeriscono che la spesa per consumi finali privati ​​è stata la più colpita. Dal lato dell’offerta, le prospettive sono favorevoli solo per l’agricoltura e le attività collegate, con una produzione alimentare di 292 milioni di tonnellate, superiore del 2,4 per cento rispetto a un anno fa. La produzione manifatturiera e di elettricità hanno portato la produzione industriale complessiva in territorio positivo a gennaio, dopo un andamento intermittente negli ultimi cinque mesi; tuttavia, è prematuro ipotizzare se il recente aumento durerà. (segue) (Inn)