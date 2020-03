India: la banca centrale taglia i tassi di interesse (4)

- La maggior parte degli indicatori del settore dei servizi a gennaio e febbraio 2020 è stata moderata o al ribasso. Da allora diversi rapporti aneddotici hanno segnalato che il commercio, il turismo, il trasporto aereo, l’ospitalità e l’edilizia sono stati influenzati negativamente dalla pandemia. L'inflazione al dettaglio, misurata dall’indice dei prezzi al consumo, ha raggiunto il picco a gennaio ed è scesa di un punto percentuale a febbraio, al 6,6 per cento, soprattutto per effetto del calo dei prezzi delle cipolle. Escludendo i generi alimentari i carburanti, l’inflazione è diminuita a febbraio. L’Rbi si attende un tasso del 6,5 per cento nel quarto trimestre 2019-2020. (segue) (Inn)