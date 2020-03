India: la banca centrale taglia i tassi di interesse (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei mercati azionari e obbligazionari ci sono state massicce vendite da parte di investitori in portafogli esteri mentre nel mercato delle valute la rupia ha subito continue pressioni al ribasso. La Reserve Bank ha cercato di mantenere i mercati finanziari liquidi, stabili e normalmente funzionanti con vari interventi, comprese operazioni non convenzionali. Le esportazioni di merci sono aumentate a febbraio, dopo sei mesi consecutivi di contrazione. Anche le importazioni sono cresciute dopo otto mesi di declino. Gli investimenti esteri diretti sono saliti a 37,8 miliardi di dollari nel periodo aprile-gennaio, al di sopra dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Le riserve in valuta estera hanno raggiunto 487 miliardi dollari. (Inn)