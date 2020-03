Coronavirus: Russia, secondo autorità non si registra un’impennata di contagi

- I casi di coronavirus in Russia non stanno crescendo in maniera esponenziale. Lo ha affermato durante una riunione del Consiglio di coordinamento per il controllo del coronavirus, Anna Popova, direttore di Rospotrebnadzor, Autorità garante della tutela della salute del consumatore, incaricata di sovraintendere al contenimento del contagio. "La situazione epidemiologica nella Federazione Russa si sta sviluppando a un ritmo abbastanza calmo. Non stiamo registrando una crescita esponenziale", ha dichiarato Popova.(Rum)