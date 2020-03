Imprese: Generali integra e rettifica avviso convocazione Assemblea degli azionisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimane immutata al 16 aprile la data di registrazione (record date) per determinare la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali nell’Assemblea. Ai sensi dell’art. 127-ter, comma 1-bis del TUIF entro la stessa data potranno pervenire alla Società le domande sulle materie all’ordine del giorno: le risposte saranno fornite dalla Società entro il 25 aprile 2020, mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet www.generali.com, anche al fine di permettere agli aventi diritto di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande (l’Assemblea si svolgerà, presumibilmente, in data 30 aprile 2020). La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data di registrazione, vale a dire entro il 19 aprile 2020. Vanno altresì considerati immutati i termini per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 126-bis TUIF, che restano decorrenti dalla data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso sulla stampa, in data 18 marzo 2020. (Com)