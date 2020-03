Cina: coronavirus, 1.919 persone coinvolte in reati legati all'epidemia

- In Cina sono state perseguite per reati connessi all'epidemia di coronavirus 1.919 persone, coinvolte in 1.561 casi, secondo quanto riferito dalla Procura suprema del popolo cinese (Spp). Tra loro, 18 persone sono state incriminate per aver compromesso la prevenzione delle malattie infettive, 506 per aver ostacolato gli affari ufficiali, 132 per aver fabbricato o venduto prodotti falsi o farmaci e apparecchiature mediche scadenti, undici per aver intrapreso attività commerciali illegali e 265 per danni alla fauna selvatica come la caccia illegale, l'uccisione o la vendita di animali selvatici preziosi o in via di estinzione e dei loro prodotti. Altre violazioni includono le lesioni intenzionali, le frodi e la produzione e trasmissione intenzionale di informazioni false. (Cip)