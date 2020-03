Azerbaigian: Standard&Poor’s conferma rating a BB+/B con outlook stabile

- Standard&Poor’s ha confermato i rating di credito sovrano a lungo e breve termine in valuta estera e locale dell'Azerbaigian a BB +/B. Secondo l’agenzia di rating, inoltre, le prospettive sono stabili. Le prospettive stabili indicano che la posizione fiscale ed esterna del paese non si deteriorerà materialmente oltre le aspettative attuali. I rating potrebbero essere abbassati se le finanze pubbliche, la posizione esterna o le aspettative di crescita dell'Azerbaigian si indebolissero materialmente rispetto alle previsioni. Ciò, si legge nel rapporto, potrebbe accadere a causa del calo delle entrate degli idrocarburi che superi le stime attuali e senza un’adeguata riduzione delle spese fiscali come risposta a questo scenario. Tale indebolimento potrebbe anche comportare disavanzi delle partite correnti maggiori o prolungati e prelievi più rapidi sugli asset esterni di liquidità, a causa dell'elevata vulnerabilità dei flussi esterni in termini di volatilità dei cambi.(Res)