Medio Oriente: luce verde di Hamas a iniziativa Houthi per scambio di prigionieri sauditi con detenuti palestinesi

- Il gruppo islamico palestinese di Hamas ha espresso apprezzamento per l'iniziativa del leader del gruppo yemenita Ansar Allah, Abdul Malik Al Houthi, per scambiare prigionieri della Coalizione militare a guida saudita nelle mani dei ribelli in Yemen con detenuti palestinesi nelle carceri saudite. Lo ha rivelato un leader del gruppo palestinese all'emittente televisiva satellitare qatariota "Al Jazeera". La stessa fonte ha rivelato l’esistenza di contatti presi da Hamas per favorire il rilascio dei detenuti palestinesi presenti nelle carceri saudite con l'accusa di terrorismo. (Res)