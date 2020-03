Coronavirus: Crimi, polemiche opposizione? Serviva capacità decisionale immediata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle polemiche delle opposizioni per i Dpcm sull'emergenza coronavirus, Vito Crimi, capo politico del Movimento cinque stelle, crede "siano questioni su cui l'opposizione ha voluto marciare". E ai microfoni di Radio Cusano Campus il leader M5s ha spiegato: "Eravamo nel momento di apice di un'emergenza in cui serviva una capacità decisionale immediata, che doveva tenere conto di decisioni che vanno assunte nell'immediato. In queste due settimane il Parlamento si è riunito, si è fermata l'attività legislativa ordinaria perché c'erano cose molto più importanti da fare".(Rin)