Coronavirus: confermati sette nuovi casi in Kosovo, salgono a 86 i contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri nuovi sette casi di coronavirus sono stati confermati oggi in Kosovo: lo ha reso noto l'Istituto nazionale della sanità (Ikshpk) di Pristina, spiegando che si tratta di persone che avrebbero contratto il virus dopo essere stato in contatto con altre già precedentemente contagiate. Nelle ultime 24 ore sono stati confermati 15 casi, facendo salire la quota 86 il totale delle persone con il coronavirus. Sono oltre 40 le persone ricoverate, mentre ieri un uomo è stato dichiarato ufficialmente guarito dopo che due test effettuati coi tamponi hanno dato risultati negativi. Domenica scorsa in Kosovo è stato registrato anche il primo decesso tra i contagiati dal coronavirus.(Kop)