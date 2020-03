Coronavirus: Crimi, M5s? Nessun interesse diverso, davanti a emergenza lavoriamo uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vito Crimi, capo politico del Movimento cinque stelle, intervenendo ai microfoni di Radio Cusano Campus, sull'unità del M5s, ha rassicurato: "Davanti all'emergenza, al senso di Stato, lavoriamo tutti uniti. Non vedo nessun tipo di interesse diverso non solo nel M5s, ma in tutti i partiti. Questo non è il momento - ha scandito - di fare guerre interne, scalate, fazioni. Ciò dà il senso di quanto le persone delle istituzioni sentano la responsabilità del proprio ruolo".(Rin)