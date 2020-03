Energia: Russia, Rdif proseguirà collaborazione con Arabia nonostante divergenze su Opec+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo per gli investimenti diretti russo (Rdif) proseguirà la sua collaborazione con l'Arabia Saudita nel settore energetico. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Rdif, Kirill Dmitriev, in un’intervista all’agenzia di stampa “Sputnik”. "Continueremo a collaborare e a lavorare su tutti i progetti e speriamo che a un certo punto sia possibile scendere a compromessi. Abbiamo concordato con i partner sauditi che i progetti di investimento non dipendono dalla situazione sui mercati", ha detto Dmitriev. Dopo i disaccordi emersi fra Russia e Arabia Saudita sull’estensione dell’accordo Opec+ sul taglio della produzione petrolifera diversi osservatori hanno messo in dubbio la cooperazione fra i due paesi nel settore degli idrocarburi. A seguito del fallimento dell'accordo, i mercati globali dell'energia sono diventati molto volatili e il prezzo del petrolio – già contrattosi a causa del calo della domanda provocato dal coronavirus – è crollato attestandosi intorno ai 26-27 dollari al barile. (Rum)