Coronavirus: Crimi, bene Draghi, attivarsi subito e fare debito

- Vito Crimi, capo politico del Movimento cinque stelle pensa che Mario Draghi "è una persona di tale caratura che oggi sentirsi tirare la giacchetta da Salvini non credo gli faccia piacere". Ai microfoni di Radio Cusano Campus il leader M5s ha spiegato: "Ben venga quando persone di tale esperienza vogliono dare un contributo, oggi serve una cabina di idee per il futuro di questo Paese. Condivido quello che ha detto Draghi, bisogna attivarci subito e fare debito, ma farlo adesso perché fra un mese non servirà". (Rin)