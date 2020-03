Migranti: fonti stampa, alcuni gruppi lasciano accampamenti al confine greco-turco

- I migranti accampati al confine greco-turco, nella speranza di poter entrare in Europa, starebbero iniziando ad abbandonare l'area nei pressi del fiume Evros. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini", questa notte diversi migranti accampati dal lato turco del confine avrebbero raccolto le loro tende e altri oggetti per bruciarli nella foresta di Kastanies. Le autorità elleniche hanno anche notato diversi gruppi di migranti salire a bordo di autobus, presumibilmente diretti verso Istanbul. Il ministro della Difesa di Atene Nikos Panagiotopoulos e il capo dello Stato maggiore della Difesa Konstantinos Floros si recheranno a Evros più tardi nel corso della giornata per monitorare gli sviluppi della situazione. Fonti dello Stato maggiore della Difesa sottolineano tuttavia che le forze armate della Grecia rimangono in stato di allerta e continuano a monitorare la situazione nella foresta di Kastanies, evidenziando che gli episodi ai quali si è assistito questa notte potrebbero essere una tattica per provare a passare il confine nei prossimi giorni. (Gra)