Coronavirus: Crimi, in Ue c'è chi non fa gioco squadra, con Italia altri Paesi chiedono solidarietà

- Vito Crimi, capo politico del Movimento cinque stelle, in merito alla resistenza di Germania e Olanda ad abbandonare i vincoli di bilancio, ha osservato come ci sia "qualcuno che scientemente da questa situazione può uscirne più forte e non sta facendo gioco di squadra, ma solo gioco personale. Questo dispiace perchè non c'è nulla da festeggiare, c'è solo da rendersi conto di una realtà che per qualcuno era evidente, per altri invece sta arrivando come uno schiaffo". E' anche vero, ha proseguito Crimi, intervenendo ai microfoni di Radio Cusano Campus, "che ci sono due Europe, insieme all'Italia c'è un bel blocco di Paesi che chiedono solidarietà comune. E' importante dire che questo accade in quei Paesi che più hanno subito meccanismi di spending review, Paesi che hanno dovuto tagliare, anche nella sanità. In questo momento credo - ha concluso - che dobbiamo concentrarci sul nostro Paese, abbiamo trovato tanti amici in questa battaglia, dalla Russia agli Usa, alla Cina. Da tante parti del mondo i Paesi hanno cominciato ad inviarci materiale e attrezzature mediche". (Rin)