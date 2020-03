Kazakhstan: coronavirus, disposta chiusura attività commerciali a Nur-Sultan e Almaty

- La commissione statale per la gestione dello stato d’emergenza del Kazakhstan per garantire l’attuazione dello stato di emergenza ha deciso di sospendere le attività di tutte le imprese e le attività commerciali nelle città di Nur-Sultan e Almaty fra il 30 marzo e il 5 aprile. È quanto riferito dal governo kazakho, secondo cui le misure integrano quelle già attuate per affrontare l’epidemia a livello nazionale del coronavirus. La chiusura non riguarderà le istituzioni governative centrali, i dipartimenti delle forze dell’ordine, organizzazioni sanitarie, i media, oltre alle rivendite alimentari e le farmacie. Sono 124 i casi complessivi di Covid-19 in Kazakhstan e ieri è stato registrato il primo decesso. Lo stato d’emergenza nel paese centro-asiatico è stato proclamato lo scorso 16 marzo, mentre dal 19 marzo Nur-Sultan e Almaty sono state sottoposte a un regime di quarantena, con dure limitazioni agli spostamenti interni alle due città, oltre a quelli in entrata e uscita. (Res)