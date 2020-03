Armenia-Georgia: colloquio fra premier Pashinyan e Gakharia su emergenza coronavirus

- I primi ministri di Armenia e Georgia, Nikol Pashinyan e Giorgi Gakharia, hanno avuto una conversazione telefonica incentrata sull’andamento della diffusione del coronavirus nei rispettivi paesi. È quanto riferisce una nota dell’ufficio del primo ministro di Erevan. “Si è discusso delle spedizioni di merci armene in transito attraverso il territorio georgiano. Sono state prese delle misure speciali per garantire il trasporto di merci ininterrotto attraverso il valico di frontiera di Lars. Nikol Pashinyan e Giorgi Gakharia continueranno i contatti regolari per affrontare rapidamente a ulteriori problemi", si legge in una nota. Lars è il valico di frontiera terrestre tra Russia e Georgia e vi transitano anche le spedizioni di merci armene via terra da e verso la Russia. (Rum)