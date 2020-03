India: coronavirus, colloqui telefonici tra Modi e leader Emirati e Qatar

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto ieri colloqui telefonici col principe della corona di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al Nahyan, e con l’emiro del Qatar, Tamim Bin Hamad al Thani, per discutere dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus. Lo riferisce il ministero degli Esteri indiano. Modi e al Nahyan, si legge in un comunicato, hanno scambiato informazioni sulle misure adottate nei rispettivi paesi e convenuto che le prossime settimane saranno cruciali per contenere la diffusione del contagio e che sarà necessaria un’azione concertata internazionale. I due leader hanno ribadito l’importanza attribuita alla relazione bilaterale. Al Nahyan ha rassicurato Modi sul benessere degli indiani che vivono negli Emirati Arabi Uniti, circa due milioni, e Modi lo ha ringraziato. Anche con al Thani Modi ha parlato dell’evoluzione della situazione epidemica e del suo impatto sociale ed economico, informando il suo interlocutore delle misure nazionali e dell’iniziativa indiana nell’ambito della Saarc, l’Associazione sud-asiatica per la cooperazione regionale. I due leader hanno auspicato che gli sforzi producano risultati e sottolineato l’importanza della solidarietà internazionale. Si sono poi soffermati sul benessere della comunità indiana nel Qatar. Infine, hanno concordato di mantenere un contatto regolare. (Inn)