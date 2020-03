Vietnam: coronavirus, governo decreta stoccaggio di 190mila tonnellate di riso (4)

- Il governo del Vietnam intende destinare 27mila miliardi di dong (1,16 miliardi di dollari) per il sostegno alle aziende maggiormente colpite dalle ricadute dell’epidemia di coronavirus, e per consentire all’economia di conseguire l’obiettivo di crescita del 6,8 per cento fissato per il 2020. Lo hanno annunciato i media di Stato vietnamiti. Il piano di Hanoi include sgravi fiscali, estensioni dei termini di adempimento fiscali e una riduzione dei canoni di locazione dei terreni, secondo quanto anticipato dal primo ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc. Il premier ha aggiunto che il governo intende anche accelerare le spesa nei progetti infrastrutturali. Il 24 febbraio, inoltre, la banca centrale del Vietnam ha ordinato alle banche commerciale di eliminare, ridurre o rinviare i termini di pagamento dei debiti contratti dalle aziende maggiormente interessate dall’emergenza sanitaria. (segue) (Fim)