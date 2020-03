Singapore: coronavirus, governo annuncia nuovo “bazooka” fiscale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attività industriale a Singapore è crollata del 22,3 per cento a febbraio rispetto al mese precedente. Il dato, corretto tenendo delle fluttuazioni stagionali, è stato comunicato oggi, 26 marzo, dal Consiglio per lo sviluppo economico di Singapore. Si tratta della contrazione più marcata nel suo genere registrata a Singapore dal 1983, e anticipa l’entità delle disastrose ricadute della pandemia di coronavirus sull’economia globale. Escludendo la manifattura di apparecchiature biomediche. l’output è calato del 17,9 per cento su base mensile. La contrazione su base annua è stata dell’1,1 per cento, contro l’espansione del 3,5 per cento registrata a gennaio. Il dato risente del blocco delle catene di fornitura comportato dalle misure dei governi atte a contenere il coronavirus. (segue) (Fim)