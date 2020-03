Malesia: coronavirus mina catene di fornitura prodotti ortofrutticoli (2)

- Il governo della Malesia ha deciso di prorogare al 14 aprile l’ordinanza di restrizione agli spostamenti varata in risposta alla pandemia di coronavirus. Il primo ministro del paese, Muhyiddin Yassin, si è rivolto al paese oggi, 25 marzo, spiegando che la decisione di prorogare di due settimane la restrizione alla libertà di spostamento è stata assunta dopo la presa d’atto che l’aumento dei casi di infezione nel paese “proseguirà per un certo periodo, prima che i nuovi casi inizino a segnare una flessione”. Il permier ha spiegato di aver anticipato l’annuncio, che verrà formalizzato il 30 marzo, per consentire ai cittadini di essere “meglio preparati” ai prossimi sviluppi. (segue) (Fim)