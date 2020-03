Malesia: coronavirus mina catene di fornitura prodotti ortofrutticoli (4)

- Il governo della Malesia sta accelerando i test di positività al coronavirus, in vista dello “scenario peggiore”, trovandosi già a gestire il numero più elevato di contagi tra tutti i paesi del Sud-est asiatico. Lo ha annunciato il direttore generale del ministero della Salute malese, Noor Hisham Abdullah. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha sollecitato i paesi ad ampliare la platea dei soggetti sottoposti a tamponi per la positività al coronavirus, nel tentativo di contenere il virus. In Malesia il numero dei contagi accertati è aumentato di sei volte in dieci giorni, e ieri sono stati confermati 172 nuovi casi, che portano il totale a 1.796: più di qualunque altro paese asiatico ad eccezione di Cina, Corea del Sud e Giappone. Entro la fine di questa settimana la Malesia intende raddoppiare la capacità di test giornaliera a 7mila, per poi giungere gradualmente a 16.500 entro la prima settimana di aprile, ha spiegato Noor. “Ci stiamo preparando allo scenario peggiore, ma speriamo che la situazione evolva per il meglio”, ha dichiarato il funzionario. “Una volta approntata la capacità, accelereremo la rilevazione attiva dei casi, i test, l’isolamento e il trattamento”. (segue) (Fim)