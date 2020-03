Malesia: coronavirus mina catene di fornitura prodotti ortofrutticoli (7)

- Il governo della Malesia aveva già sospeso tutti i programmi del ministero dell’Istruzione, inclusi gli eventi sportivi e le attività co-curricolari, sino alla fine del mese di marzo, in risposta alla pandemia del nuovo coronavirus. Il ministero dell’Istruzione ha riferito tramite un comunicato ufficiale che la decisione è in linea con le direttive varate dal ministero della Salute, che prorogano sino a ulteriore avviso tutti gli assembramenti e degli eventi di massa nel tentativo di minimizzare la diffusione della Covid-19. “Si raccomanda a tutto il personale del ministero dell’Istruzione di rispettare le Procedure operative standard (Sop) varate dal ministero della Salute per controllare la diffusione del coronavirus”, recita la nota. Il personale del ministero della Salute malese lavora senza sosta da due giorni per condurre test di massa per il coronavirus su tutte le persone che hanno partecipato ad una recente manifestazione tabligh a Kuala Lumpur, dopo che uno dei partecipanti è risultato positivo al coronavirus. (Fim)