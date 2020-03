Coronavirus: Usa superano la Cina per numero di contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno superato la Cina per numero di contagi da coronavirus ieri, secondo il bilancio in tempo reale curato dalla Johns Hopkins University. Il numero dei contagi da coronavirus a livello mondiale ha superato il mezzo milione, e gli Stati Uniti contano ora oltre 82mila infezioni, più di Cina e Italia. Il presidente Usa, Donald Trump, ha attribuito il rapido aumento delle infezioni all’accelerazione dei test effettuati nel paese, ed ha espresso dubbi in merito all’accuratezza delle cifre fornite dalla Cina: “Non sappiamo quali siano i numeri reali in Cina, cosa stiano testando e cosa no”, ha dichiarato l’inquilino della Casa Bianca. La conta ufficiale delle vittime della Covid-19 a livello mondiale ha superato la soglia di 23mila; oltre 8mila vittime si contano soltanto in Italia.Tedros Ghebreyesus, direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha avvertito che la pandemia sta “accelerando ad un tasso esponenziale”. (segue) (Nys)