Coronavirus: Usa superano la Cina per numero di contagi (2)

- Il Senato federale degli Stati Uniti ha approvato all’unanimità in pacchetto di stimolo da 2mila miliardi, teso a contenere le ricadute economiche e occupazionali della pandemia di coronavirus. Il provvedimento è il più vasto pacchetto di stimolo economico approvato nella storia moderna degli Stati Uniti: l’approvazione da parte della Camera dei rappresentanti dovrebbe giungere oggi. Le misure contenute nel provvedimento promettono 1.200 miliardi di dollari in assistenza economica a milioni di cittadini statunitensi, inclusi i sussidi per la disoccupazione. Le risorse economiche serviranno anche a finanziare un fondo di salvataggio pubblico per le aziende in difficoltà. Tra le misure contenute nel pacchetto di stimolo è incluso un contributo economico diretto di 1.200 dollari per i cittadini statunitensi con reddito non superiore a 75mila dollari annui, che andrà progressivamente a calare per i redditi superiori sino ad un massimo di 99mila dollari annui. Per ciascun figlio a carico è previsto uno stanziamento addizionale di 500 dollari. (segue) (Nys)