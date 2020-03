Coronavirus: Usa superano la Cina per numero di contagi (3)

- I fondi serviranno anche ad estendere significativamente i sussidi alla disoccupazione, aggiungendo altre 13 settimane e un quarto mese di sussidi potenziati estesi per la prima volta anche ai lavoratori freelance e della cosiddetta “gig economy”, per un importo di 600 dollari settimanali in aggiunta all’importo ordinario. Per le piccole e medie imprese sono previsti 350 miliardi di dollari di prestiti agevolati garantiti dallo Stato, che si sommano ad un fondo da 500 miliardi di dollari di nuova istituzione destinato alle aziende in difficoltà a causa della crisi. Tale fondo consentirà allo Stato di acquisire partecipazioni azionarie di compagnie aeree che riceveranno aiuti pubblici, così da compensare in parte la collettività. Sono previsti anche 100 miliardi di dollari da destinare ai rifornimenti e agli aiuti per le strutture ospedaliere in prima linea nel contrasto al coronavirus. (Nys)