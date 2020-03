Giappone: Tokyo impone divieto d’ingresso da 21 paesi europei e dall’Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha imposto un divieto all’ingresso di tutti i viaggiatori stranieri provenienti da 21 paesi europei e dall’Iran, nell’ambito di misure rafforzate per contenere la pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato nella serata di ieri il primo ministro giapponese, Shinzo Abe. A cominciare dalla mezzanotte di ieri, le autorità giapponesi respingeranno chiunque sia stato nei 21 paesi, che includono Italia e Germania, nei 14 giorni precedenti l’arrivo in Giappone. Il Giappone aveva già chiuso le porte ai visitatori stranieri dalla Cina e da parti della Corea del Sud. Abe ha tenuto una conferenza stampa dal neoistituito Quartier generale per la risposta al coronavirus, spiegando che ai visitatori in arrivo dal Sud-est asiatico, dal Medio Oriente e dall’Africa, così come a quelli dagli Stati Uniti, verrà richiesta una quarantena volontaria di 14 giorni. Come per la Corea del Sud e la Cina, il provvedimento include la revoca dei visti d’ingresso già concessi. L’annuncio segue un aumento dei casi di contagio nel paese e in particolare a Tokyo. La governatrice della capitale, Yuriko Koike, ha chiesto ai residenti di rimanere a casa nei fine settimana per limitare la propagazione del virus. (segue) (Git)