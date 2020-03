Giappone: Tokyo impone divieto d’ingresso da 21 paesi europei e dall’Iran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di esperti istituito dal governo del Giappone per fronteggiare la pandemia del nuovo coronavirus ha avvertito ieri che il numero di infezioni in Giappone appare impostato su una traiettoria “dilagante”, una valutazione che ha aperto la strada all’istituzione di un quartier generale nazionale per meglio gestire la crisi. Sembra dunque avvicinarsi la proclamazione dello stato di emergenza da parte del primo ministro Shinzo Abe, secondo una legge recentemente emendata proprio in vista di tale eventualità. (segue) (Git)