Giappone: Olimpiadi, Cio stabilirà nuova data entro tre settimane

- Il Comitato olimpico internazionale (Cio) stabilirà una nuova data per le Olimpiadi estive di Tokyo, rinviate a causa della pandemia di coronavirus, entro tre settimane. Lo hanno riferito fonti anonime citate dall’agenzia di stampa giapponese Kyodo. Secondo le fonti, il Cio potrebbe decidere di organizzare i Giochi in primavera, come richiesto da diverse federazioni sportive internazionali anche per evitare le settimane più calde dell’estate di Tokyo. (segue) (Git)