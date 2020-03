Giappone: Olimpiadi, Cio stabilirà nuova data entro tre settimane (3)

- Il Comitato olimpico internazionale è "d'accordo al cento per cento" sulla proposta di spostare i Giochi olimpici di Tokyo all'estate del 2021 a fronte dell'emergenza coronavirus, ha confermato Abe alla stampa al termine dei colloqui. L'annuncio ha lasciato aperta la possibilità di uno spostamento della manifestazione olimpica alla primavera. È la prima volta in tempi di pace che le Olimpiadi vengono posticipate. "Se mi si chiede se sia possibile tenere le Olimpiadi in questo momento, dovrei rispondere che non esistono le condizioni globali per farlo", aveva ammesso ieri il primo ministro del Giappone. (segue) (Git)