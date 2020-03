Giappone: Olimpiadi, Cio stabilirà nuova data entro tre settimane (4)

- La decisione del governo giapponese e del Cio di rinviare le Olimpiadi estive di Tokyo, prendendo atto della situazione di crisi globale creata dalla pandemia di coronavirus, potrebbe aggiungere altri 300 miliardi di yen (2,7 miliardi di dollari) al costo dell’evento. Lo riferisce il quotidiano economico “Nikkei”, che cita i costi addizionali derivanti da voci come il lavoro, il leasing delle strutture e la sistemazione alberghiera per funzionari e personalità. Lo scorso dicembre il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo aveva stimato in 1.350 miliardi di yen il costo dell’evento, da suddividere tra il comitato stesso, la città metropolitana di Tokyo (600 miliardi di yen ciascuno) e il governo giapponese (150 miliardi di yen). Secondo le fonti citate dal quotidiano, il costo aggiuntivo potrebbe aumentare o diminuire a seconda dei negoziati con i tanti azionisti che partecipano direttamente all’evento. Nessuna decisione è stata ancora assunta in merito alla suddivisione dei costi addizionali. (segue) (Git)