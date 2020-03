Germania: Merkel, dibattito su allentamento misure contro coronavirus è prematuro

- È “prematuro” un dibattito sull'allentamento delle misure restrittive per il contenimento della pandemia di di coronavirus adottate in Germania. È quanto dichiarato dal cancelliere Angela Merkel, come riferisce oggi il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, Merkel ha affermato: “Intendo dire in maniera molto chiara che attualmente non è il momento di parlare di un allentamento dei provvedimenti restrittivi, per tale motivo chiedo pazienza al popolo tedesco”. Merkel ha quindi ribadito che l'obiettivo è “non sovraccaricare il sistema sanitario”. Secondo Merkel, “non si è ancora nella situazione in cui si può vedere se le misure abbiano funzionato ed è sempre stato chiaro che si può riflettere sui provvedimenti soltanto quando se ne osserveranno gli effetti. Sfortunatamente, ha aggiunto il cancelliere tedesco, “siamo ancora abbastanza lontani” da tale condizione. (Geb)