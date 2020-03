Germania: Bundesrat approva oggi manovra aggiuntiva contro coronavirus

- Il Bundesrat, camera del parlamento tedesco rappresentativa dei Laender, approva oggi la manovra aggiuntiva da 156 miliardi di euro di spesa in deficit per far fronte alle conseguenze della pandemia di coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung, il bilancio supplementare, già votato dal Bundestag, intende aiutare le aziende, garantire l'occupazione, potenziare il sistema sanitario e garantire il sostentamento dei cittadini, anche con agevolazioni per gli affitti. I primi aiuti verranno erogati entro il primo aprile. Con le spese già nella legge di bilancio per il 2020, la manovra aggiuntiva farà aumentare le uscite del governo federale a 485 miliardi di euro. (Geb)