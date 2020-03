Thailandia: coronavirus, governo valuta decreto d’emergenza per “grande” stimolo economico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Thailandia hanno confermato 91 nuovi casi di infezione da coronavirus nelle scorse ore, che portano il bilancio complessivo degli infetti in quel paese a 1.136. I casi di infezione confermati dalle autorità sono aumentati rapidamente negli ultimi giorni, e soltanto ieri il governo ne ha confermati 111. La maggior parte dei casi di infezione è concentrata nella capitale Bangkok. 41 contagi sono stati ricondotti a casi di infezione precedentemente individuati, mentre altri 9 riguardano soggetti rientrati dall’estero o entrati in contatto con cittadini stranieri, secondo quanto riferito da Suwannachai Wattanayingcharoenchai, direttore generale del dipartimento per il controllo delle malattie. Al momento si conta in Thailandia una sola vittima accertata del coronavirus. La Thoracic Society of Thailand prevede che nel peggiore dei casi il nuovo coronavirus causerà 200mila contagi in Thailandia, e circa 540 vittime nell’arco di un anno, tra il prossimo mese e marzo 2021. Il ministero della Salute ha anche confermato due nuove vittime causate dal virus, che portano il bilancio provvisorio dei decessi in Thailandia a quattro. (segue) (Fim)