Thailandia: coronavirus, governo valuta decreto d’emergenza per “grande” stimolo economico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo thailandese ha tenuto un consiglio dei ministri straordinario il 17 marzo. L’esecutivo ha varato una serie di disposizioni straordinarie, incluso il rinvio della principale festività nazionale – il Songkran – e la chiusura delle scuole per un periodo di due settimane. Il rinvio della festività, che si celebra nel mese di aprile, dovrebbe scongiurare l’usuale esodo di milioni di cittadini thailandesi da Bangkok e da altre città nelle aree rurali del paese. La chiusura delle istituzioni scolastiche interesserà anche le università; interesserà dapprima Bangkok, e successivamente le province circostanti. I ristoranti del paese dovranno condurre una serie di procedure di sanitizzazione obbligatorie. La chiusura di luoghi di ritrovo come bar, locali per il karaoke, cinema, palestre e stadi per la boxe è stata demandata per il momento alle valutazioni dei singoli governatori di provincia. (segue) (Fim)