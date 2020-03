Coronavirus: colloquio fra Guerini ringrazia segretario Usa Esper per aiuti per affrontare crisi

- Un ringraziamento a nome del governo e del popolo italiano per la solidarietà manifestata e per gli aiuti concreti inviati in questi giorni difficili, ancor più significativi in quanto l'emergenza investe anche il tuo paese. Con queste parole il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha iniziato la conversazione telefonica con il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Mark Esper, avvenuta questa sera. "Sappiamo di poter contare sugli amici. Una manifestazione di solidarietà, quella degli Stati Uniti, che testimonia ancora una volta le solide e storiche relazioni tra i nostri Paesi, sia sul piano della cooperazione militare, che i nostri dicasteri della Difesa convintamente portano avanti, ma anche sul piano della reciproca solidarietà in questo momento di emergenza". Aiuti al popolo italiano che il Segretario Esper cercherà di incrementare, oltre a quelli già inviati attraverso lo Us Army Europe e la Us Air Force, giunti in Italia a partire dal 22 marzo e attualmente impiegati in Lombardia. (segue) (Com)