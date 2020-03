Migranti: Consiglio Ue, situazione al confine greco-turco è preoccupante

- I capi di Stato e di governo esprimono le loro preoccupazioni per la situazione alla frontiera greco-turca e manifestano la loro piena solidarietà nei confronti della Grecia, nonché con la Bulgaria, Cipro e degli altri Stati membri, che sono colpiti in modo analogo, compresi negli sforzi per gestire le frontiere esterne dell'Unione europea. Lo si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo. (Beb)