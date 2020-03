Coronavirus: Europarlamento approva proposte per fronteggiare emergenza

- Il Parlamento europeo ha approvato tre proposte urgenti per far fronte all'emergenza Coronavirus. Lo ha annunciato il presidente David Sassoli che ha dato lettura della votazione. Hanno votato 688 deputati e sono stati approvati il testo per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti misure specifiche, il testo per misure specifiche sugli investimenti nei sistemi sanitari, il testo per l'assistenza finanziaria ai paesi dell'Ue. (Beb)