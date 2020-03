Coronavirus: Consiglio Ue, serve flessibilità per affrontare l'emergenza

- Gli Stati membri hanno bisogno di flessibilità per fare tutto il necessario per affrontare l'emergenza del coronavirus. E' quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo in videoconferenza che si è concluso oggi in serata. Secondo i Ventisette, "il quadro temporaneo della Commissione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19 costituisce un grande passo avanti. Lo stesso vale per l'uso senza precedenti della clausola generale di fuga ai sensi del patto di stabilità e crescita". I capi di Stato e di governo sostengono "le azioni risolute intraprese dalla Banca centrale europea per garantire condizioni di finanziamento di sostegno in tutti i paesi dell'area dell'euro" e prendono atto dei progressi compiuti dall'Eurogruppo. "In questa fase, invitiamo l'Eurogruppo a presentarci proposte entro due settimane. Queste proposte dovrebbero tenere conto della natura senza precedenti dello shock Covid-19 che colpisce tutti i nostri paesi e la nostra risposta sarà rafforzata, se necessario, con ulteriori azioni in modo inclusivo, alla luce degli sviluppi, al fine di fornire una risposta globale", si legge nelle conclusioni da cui è scomparso il riferimento all'utilizzo del Meccanismo europeo di stabilità. (segue) (Beb)