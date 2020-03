Coronavirus: Consiglio Ue, serve flessibilità per affrontare l'emergenza (2)

- Secondo i capi di Stato e di governo, "la proposta della Commissione per un'iniziativa di investimento di risposta al Coronavirus fornirà investimenti per 37 miliardi di euro nell'ambito della politica di coesione per far fronte alle conseguenze della crisi. Con la proposta di modifica del Fondo di solidarietà dell'Ue, tale Fondo può essere utilizzato anche per situazioni di emergenza di sanità pubblica come l'epidemia di Covid-19. Attendiamo con impazienza la rapida adozione di queste proposte", hanno continuato i 27 nelle conclusioni. "Invitiamo i ministri delle finanze a esplorare senza indugio le possibilità di aumentare la risposta globale del coronavirus del gruppo Bei. Accogliamo con favore gli orientamenti della Commissione sullo screening degli investimenti diretti esteri e invitiamo gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere le risorse e la tecnologia strategiche dagli investimenti esteri che potrebbero minacciare legittimi obiettivi di politica pubblica. Ciò contribuirà all'autonomia strategica dell'Ue, durante la crisi e successivamente", si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo. (Beb)