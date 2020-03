Coronavirus: Michel, Eurogruppo prosegua lavori per affrontare crisi economica

- Gli sforzi per trovare una soluzione per fronteggiare la crisi economica posta dal coronavirus devono andare avanti in sede di Eurogruppo. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso di una conferenza stampa tenutasi al termine della riunione fra i leader dei 27 paesi membri tenutasi oggi in videoconferenza. "Abbiamo discusso tutte le diverse possibilità per affrontare la sfida economica e abbiamo deciso di continuare gli sforzi", ha detto Michel. "Ma dobbiamo proseguire gli sforzi nell'Eurogruppo che entro due settimane farà un nuovo report", ha aggiunto. Michel ha spiegato che oggi il dibattito politico tra i leader europei è stato "molto forte", ma è stato "utile" perché ha dimostrato che "su molti punti" i leader sono sullo stesso passo, mentre su altri bisogna "proseguire il lavoro". I leader hanno chiesto "all'Eurogruppo di continuare un lavoro intenso sul piano delle proposte da fare per far fronte all'emergenza", ha spiegato il presidente del Consiglio Ue. (Beb)